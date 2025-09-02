"Донецьк - це Україна": партизани провели ефективну диверсію біля Дебальцевого
Київ • УНН
Агенти партизанського руху "АТЕШ" провели диверсію біля Дебальцевого, порушивши постачання окупаційних військ на Донецькому напрямку. Це знижує боєздатність окупаційної армії.
Агенти партизанського руху "АТЕШ" провели диверсію біля Дебальцевого на Донеччині. Про це повідомляється у Telegram-каналі руху, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що в результаті було порушено логістику та затримано постачання окупаційних військ на Донецькому напрямку.
Ми спеціально вибрали цю точку для атаки - цим маршрутом регулярно проходять склади з паливом, боєприпасами та технікою. Тут затримки у поставках безпосередньо впливають на зниження боєздатності окупаційної армії на пріоритетному для окупантів напрямі
Партизани наголошують, що продовжуватимуть систематично завдавати ударів по логістиці в тилу ворога та знижувати його можливості на фронті.
Нагадаємо
Українські партизани продовжують завдавати шкоди окупантам на їх же території та порушують логістику росіян. Так, наприкінці серпня у глибині росії було підірвано релейну шафу на залізничній колії.
