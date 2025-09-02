"Донецьк - це Україна": партизани провели ефективну диверсію біля Дебальцевого

Агенти партизанського руху "АТЕШ" провели диверсію біля Дебальцевого на Донеччині. Про це повідомляється у Telegram-каналі руху, інформує УНН.

Зазначається, що в результаті було порушено логістику та затримано постачання окупаційних військ на Донецькому напрямку.

Ми спеціально вибрали цю точку для атаки - цим маршрутом регулярно проходять склади з паливом, боєприпасами та технікою. Тут затримки у поставках безпосередньо впливають на зниження боєздатності окупаційної армії на пріоритетному для окупантів напрямі