"Донецьк - це Україна": партизани провели ефективну диверсію біля Дебальцевого

1 вересня, 18:36
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo
1 вересня, 15:53
Українські військові звільнили селище Новоекономічне на Донеччині
Ексклюзив
1 вересня, 14:20
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Ексклюзив
1 вересня, 11:39
Без відновлення податкових пільг українська авіація може втратити здобутий десятиліттями досвід та шанс на відновлення в майбутньому
Ексклюзив
1 вересня, 09:15
Вбивство Парубія у Львові: озвучено три основні версії
1 вересня, 08:38
Вбивство Парубія у Львові: затриманому повідомили про підозру
Ексклюзив
1 вересня, 07:50
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
Ексклюзив
1 вересня, 06:45
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіакуPhoto
1 вересня, 05:46
День знань: українські школи розпочали четвертий навчальний рік в умовах повномашстабного вторгнення
1 вересня, 05:39
Бодікамери для військових ТЦК та БЗВП для студентів: нововведення в Україні з 1 вересняPhoto
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International
Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним
Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД
"Порозуміння, досягнуті на Алясці, відкривають дорогу до миру": путін на саміті ШОС зробив низку заяв щодо України
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Ексклюзив
1 вересня, 14:20
Для справжніх гурманів: топ рецептів приготування домашнього майонезу
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
Ексклюзив
1 вересня, 07:50
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіакуPhoto
Ексклюзив
1 вересня, 06:45
День знань: українські школи розпочали четвертий навчальний рік в умовах повномашстабного вторгнення
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Кір Стармер
Марк Рютте
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Париж
Індія
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитись
Бред Пітт придбав маєток у Голлівуд-Гіллз за $12 мільйонів
Творець популярної іграшки Labubu увійшов до топ-100 найбагатших людей світу, посівши 86 місце
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленням
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків
MIM-104 Patriot
Су-57
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Financial Times
Безпілотний літальний апарат

"Донецьк - це Україна": партизани провели ефективну диверсію біля Дебальцевого

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Агенти партизанського руху "АТЕШ" провели диверсію біля Дебальцевого, порушивши постачання окупаційних військ на Донецькому напрямку. Це знижує боєздатність окупаційної армії.

"Донецьк - це Україна": партизани провели ефективну диверсію біля Дебальцевого

Агенти партизанського руху "АТЕШ" провели диверсію біля Дебальцевого на Донеччині. Про це повідомляється у Telegram-каналі руху, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що в результаті було порушено логістику та затримано постачання окупаційних військ на Донецькому напрямку.

Ми спеціально вибрали цю точку для атаки - цим маршрутом регулярно проходять склади з паливом, боєприпасами та технікою. Тут затримки у поставках безпосередньо впливають на зниження боєздатності окупаційної армії на пріоритетному для окупантів напрямі

- йдеться у повідомленні.

Партизани наголошують, що продовжуватимуть систематично завдавати ударів по логістиці в тилу ворога та знижувати його можливості на фронті.

Нагадаємо

Українські партизани продовжують завдавати шкоди окупантам на їх же території та порушують логістику росіян. Так, наприкінці серпня у глибині росії було підірвано релейну шафу на залізничній колії.

Агенти "АТЕШ" знищили військову техніку та інфраструктуру рф

Вадим Хлюдзинський

Війна в Україні
Донецька область
Дебальцеве