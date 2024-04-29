Донецкая область под вражеским огнем: на Птичье армия рф сбросила управляемую авиабомбу, по Тарасовке ударила "Смерчем", 3 раненых

В школах "лнр" будут отслеживать протестные к оккупантам настроения подростков - Лысогор

Оккупанты в «лнр» будут отслеживать протестные настроения подростков и учителей в школах, жители Рубежного не могут выехать из города без справки из военкомата, а украинские военные улучшили свои тактические позиции в районе Серебрянского леса.