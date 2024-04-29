Донецкая область под вражеским огнем: на Птичье армия рф сбросила управляемую авиабомбу, по Тарасовке ударила "Смерчем", 3 раненых

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы
27 апреля 2024, 11:55  •  152846 просмотра

Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы

Эксклюзив
ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения
27 апреля 2024, 10:44  •  133167 просмотра

ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения

Эксклюзив
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
26 апреля 2024, 14:17  •  174946 просмотра

Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны

Эксклюзив
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
26 апреля 2024, 11:49  •  158131 просмотра

Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко

Эксклюзив
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
26 апреля 2024, 10:44  •  141547 просмотра

ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет

Эксклюзив
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
26 апреля 2024, 10:18  •  126214 просмотра

Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине

Эксклюзив
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
26 апреля 2024, 09:54  •  96580 просмотра

Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко

Эксклюзив
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
26 апреля 2024, 08:28  •  85287 просмотра

Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ

Эксклюзив
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
25 апреля 2024, 05:43  •  153982 просмотра

Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин

Эксклюзив
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
24 апреля 2024, 14:51  •  168438 просмотра

Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе

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Донецкая область под вражеским огнем: на Птичье армия рф сбросила управляемую авиабомбу, по Тарасовке ударила "Смерчем", 3 раненых

За минувшие сутки в результате российских обстрелов 7 населенных пунктов Донецкой области ранения получили трое мирных жителей, повреждены 15 гражданских объектов, в том числе 10 жилых домов и образовательных учреждений.

Война •   •  9548 просмотра
Донецкая область под вражеским огнем: на Птичье армия рф сбросила управляемую авиабомбу, по Тарасовке ударила "Смерчем", 3 раненых

В школах "лнр" будут отслеживать протестные к оккупантам настроения подростков - Лысогор

Оккупанты в «лнр» будут отслеживать протестные настроения подростков и учителей в школах, жители Рубежного не могут выехать из города без справки из военкомата, а украинские военные улучшили свои тактические позиции в районе Серебрянского леса.

Война •   •  9933 просмотра
В школах "лнр" будут отслеживать протестные к оккупантам настроения подростков - Лысогор

Неустановленные вражеские дроны, которые атаковали Украину 28 апреля, вероятно, были "шахедами" - Евлаш

Эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз исследуют обломки, чтобы определить точный тип беспилотников, которые были использованы во время атаки на Украину в ночь на 28 апреля.

Война •   •  10417 просмотра
Неустановленные вражеские дроны, которые атаковали Украину 28 апреля, вероятно, были "шахедами" - Евлаш

Вайнштейна госпитализировали после отмены приговора за изнасилование

Харви Вайнштейн, бывший киномагнат, был госпитализирован в больницу Бельвью на Манхэттене для проведения ряда анализов после возвращения в Нью-Йорк после решения апелляционного суда, который отменил его осуждение за изнасилование в 2020 году.

Новости Мира •   •  7641 просмотра
Вайнштейна госпитализировали после отмены приговора за изнасилование

Люди с большим состоянием понимают, что Крым для инвестиций рискованный - Плетенчук

Люди с большим состоянием понимают, что Крым является рискованным для инвестиций из-за продолжающегося конфликта и потенциального разрушения Крымского моста.

Война •   •  8164 просмотра
Люди с большим состоянием понимают, что Крым для инвестиций рискованный - Плетенчук

Курс валют на 29 апреля: доллар упал на 7 копеек

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 39,6015 UAH/USD, укрепив гривну на 7 копеек.

Экономика •   •  11181 просмотра
Курс валют на 29 апреля: доллар упал на 7 копеек

В Воздушных Силах рассказали, разрабатывают ли россияне новые реактивные дроны

россия пытается распространять информацию о якобы патентовании новых беспилотников, но это лишь пропаганда и преувеличение достижений. Сейчас они используют различные разведывательные беспилотники вроде БПЛА "Shaked" для атак на Украину.

Война •   •  10013 просмотра
В Воздушных Силах рассказали, разрабатывают ли россияне новые реактивные дроны

Бывший министр задержан на акции протеста против закона об "иноагентах" в Грузии

Бывший государственный министр Грузии Алекси Петриашвили был задержан на акции протеста против закона об иностранных агентах в Тбилиси.

Новости Мира •   •  8267 просмотра
Бывший министр задержан на акции протеста против закона об "иноагентах" в Грузии

Дронами и гаубицей: ССО показали, как жгут вражеский склад БК на Юге

Украинские Силы специальных операций уничтожили склад боеприпасов и уничтожили 3 военнослужащих противника, еще 5 получили ранения во время разведывательных действий на южном направлении, используя беспилотники FPV, беспилотники с системой сброса и 122-мм гаубицу Д-30.

Война •   •  10726 просмотра
Дронами и гаубицей: ССО показали, как жгут вражеский склад БК на Юге

Западные банки в россии в прошлом году заплатили кремлю 800 млн евро налогов - FT

Крупнейшие западные банки, работающие в россии, уплатили кремлю более 800 миллионов евро налогов в 2023 году, что в четыре раза превышает довоенный уровень, несмотря на обещания минимизировать свое влияние после вторжения россии в Украину.

Экономика •   •  11035 просмотра
Западные банки в россии в прошлом году заплатили кремлю 800 млн евро налогов - FT