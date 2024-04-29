Донеччина під ворожим вогнем: на Птиче армія рф скинула керовану авіабомбу, по Тарасівці вдарила "Смерчем", 3 поранених
Київ • УНН
За минулу добу внаслідок російських обстрілів 7 населених пунктів Донецької області поранення отримали троє мирних мешканців, пошкоджено 15 цивільних об'єктів, у тому числі 10 житлових будинків та освітніх закладів.
Внаслідок російських обстрілів 7 населених пунктів Донецької області за минулу добу поранення отримали троє мирних жителів, пошкоджено 15 цивільних об'єктів, у тому числі 10 житлових будинків та освітні заклади, повідомили у ГУНП в області, пише УНН.
Деталі
За даними поліції, ворог завдав по області 2325 ударів. Поліція задокументувала воєнні злочини рф.
Окупаційні війська, як вказано, обстріляли 7 населених пунктів: міста Красногорівка, Курахове, Часів Яр, селище Желанне, села Зелене Поле, Птиче, Тарасівка. Пошкоджено 15 цивільних об’єктів – 10 житлових будинків, заклади освіти, автомобіль, газопровід, ЛЕП.
Зокрема, зафіксовано:
- Керовану авіабомбу "УМПБ Д-30 СМ" росія скинула на Птиче – поранила людину, пошкодила 4 приватних будинки.
- Внаслідок артилерійських обстрілів зазнали травм ще двоє цивільних – у Красногорівці та Желанному.
- З РСЗВ "Смерч" армія рф атакувала Тарасівку, пошкоджено дві приватних оселі, два освітніх заклади, автомобіль, перебито комунікації. У Зеленому Полі постраждали три домівки.