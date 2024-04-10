Донетчина: из-за атак рф за сутки один погибший, еще девять ранены, под завалами в Константиновке могут быть женщина с ребенком

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
  •  33997 просмотра

Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков

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Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики
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Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики

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Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники
  •  112078 просмотра

Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники

Эксклюзив
Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства
  •  113364 просмотра

Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства

Эксклюзив
Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник
  •  113324 просмотра

Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник

Эксклюзив
Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу
  •  107404 просмотра

Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу

Эксклюзив
Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей для подозреваемого
9 апреля 2024, 07:16  •  113202 просмотра

Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей для подозреваемого

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Налоги на воздух, плохую погоду и сон: недовольные властью украинцы предложили Гетманцеву свои варианты сборов (ВИДЕО)
9 апреля 2024, 06:29  •  110102 просмотра

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ДОТ может отказаться от услуг еще одного поставщика продуктов питания для ВСУ: детали
8 апреля 2024, 12:53  •  137918 просмотра

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"Северо-восточный фронт вряд ли рф сегодня способна открыть": эксперт оценил возможность наступления россиян на Харьков
8 апреля 2024, 11:35  •  129539 просмотра

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2 апреля 2024, 09:02  •  503048 просмотра

Донетчина: из-за атак рф за сутки один погибший, еще девять ранены, под завалами в Константиновке могут быть женщина с ребенком

В Донецкой области один местный житель погиб и девять получили ранения в результате российских атак, а женщина и ребенок могут быть под завалами в Константиновке после того, как по городу ударили российские управляемые бомбы.

Война •   •  12114 просмотра
Донетчина: из-за атак рф за сутки один погибший, еще девять ранены, под завалами в Константиновке могут быть женщина с ребенком

Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков

Польские фермеры продолжают блокировать движение грузовиков на трех пограничных пунктах пропуска с Украиной - Ягодин, Угринов и Рава-Русская - около 450 грузовиков ожидают в очередях, в том числе 230 на одном только пункте пропуска в Ягодине.

Общество •   •  33997 просмотра
Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков

российский вертолет Ка-27 уничтожен в Крыму - ВМС ВСУ

Во временно оккупированном Крыму украинские военные уничтожили российский вертолет Ка-27.

Война •   •  12016 просмотра
российский вертолет Ка-27 уничтожен в Крыму - ВМС ВСУ

Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики

В УКАБ назвали потенциальные потери для экономики на фоне согласования в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной.

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Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики

Бронетехника, склады и пехота: пограничники показали, как уничтожают вражеские цели на левом берегу Херсонщины

Украинские пограничники активно используют разведывательные и ударные беспилотники для уничтожения российской военной техники, складов и личного состава на левом берегу Днепра в Херсонской области, заставляя российские подразделения отступать дальше от реки.

Война •   •  12056 просмотра
Бронетехника, склады и пехота: пограничники показали, как уничтожают вражеские цели на левом берегу Херсонщины

В Одессе повторный взрыв - СМИ

Еще один взрыв произошел в Одессе, Украина. В области не объявлена воздушная тревога.

Война •   •  15284 просмотра
В Одессе повторный взрыв - СМИ

Курс валют на 10 апреля: доллар вырос всего на копейку

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 38,9945 UAH/USD, девальвировав ее на 1 копейку.

Экономика •   •  14488 просмотра
Курс валют на 10 апреля: доллар вырос всего на копейку

Нардеп назвал таможни, которые в обход Одесской области оформляют черный экспорт зерна - страна потеряла из-за них уже 7 млрд долларов

Народный депутат Марьян Заблоцкий обнаружил, что махинации с экспортом сельскохозяйственной продукции через таможни в обход Одесской области стоили Украине более 7 миллиардов долларов.

Экономика •   •  17433 просмотра
Нардеп назвал таможни, которые в обход Одесской области оформляют черный экспорт зерна - страна потеряла из-за них уже 7 млрд долларов

По Харькову россияне накануне ударили УМБП Д-30, по области били КАБами и "Ланцетом", есть раненые - ОВА

Российские войска обстреляли несколько населенных пунктов в Харьковской области, повредив жилые дома, предприятие, учебное заведение, кафе и ранив по меньшей мере 5 человек.

Война •   •  14591 просмотра
По Харькову россияне накануне ударили УМБП Д-30, по области били КАБами и "Ланцетом", есть раненые - ОВА

Луганщина: рф пыталась ударить 8 дронами вблизи Невского, оккупанты лишают ветеранов льгот из-за отсутствия российского паспорта

Армия рф пыталась нанести удар 8 беспилотниками вблизи Невского Луганской области. На ВОТ оккупанты лишают льгот ветеранов Второй мировой войны у которых нет российских паспортов. Также оккупанты оставили без ремонта крыши поврежденных домов в Рубежном.

Общество •   •  15172 просмотра
Луганщина: рф пыталась ударить 8 дронами вблизи Невского, оккупанты лишают ветеранов льгот из-за отсутствия российского паспорта