Донетчина: из-за атак рф за сутки один погибший, еще девять ранены, под завалами в Константиновке могут быть женщина с ребенком

Армия рф за вторник, 9 апреля, обстреляла 6 населенных пунктов Донецкой области, в результате чего один местный житель погиб, еще девять человек получили ранения. Кроме того, еще два человека - женщина с ребенком - могут находиться под завалами в Константиновке, куда россияне сбросили три управляемые авиабомбы. Об этом в среду сообщили в полиции Донецкой области, передает УНН.

Детали

По данным полиции, оккупанты нанесли по региону 1995 ударов. Попадания зафиксированы в 6 населенных пунктах: городах Дружковка, Константиновка, Красногоровка, Славянск, поселке Заречное, селе Сокол.

Повреждены 80 гражданских объектов - 44 жилых дома, интернат, админздания, образовательные учреждения, церковь, теплица, магазины, торговые павильоны, 10 автомобилей, газопровод, линия электропередач.

На Константиновку россия сбросила три управляемые авиабомбы "КАБ-500", одна из них попала в жилой дом. Один человек погиб, еще двое - женщина и ребенок - вероятно находятся под завалами. Два человека получили ранения. Разрушениям подверглись 10 многоквартирных и 27 частных домов, учебное заведение, храм, 4 магазина, 8 торговых павильонов.

Трижды враг ударил по Славянску - авиабомбой "УМПБ-Д30СМ" и из "Смерчей". Ранены три гражданских лица, повреждено админздание.

Дружковку россияне атаковали четырьмя ракетами из ЗРК "С-400" - повредили 5 многоквартирных домов, детский дом-интернат, 4 админздания, 9 гражданских авто.

В результате артиллерийских обстрелов травмированы трое жителей Красногоровки, повреждены два частных дома.

Есть раненый и в селе Сокол, добавили в полиции.

В Херсонской области россияне попали в пункт несокрушимости и сотовые вышки, есть раненый - ОВА