Донетчина: армия рф ночью ударила по Дружковке, из-за обстрелов за сутки один человек погиб, пятеро ранены

В результате обстрелов российскими войсками семи населенных пунктов Донецкой области за прошедшие сутки один человек погиб, еще пять - получили ранения. Кроме того, ночью россияне нанесли удар по Дружковке, есть повреждения. Об этом во вторник рассказали в полиции Донетчины, передает УНН.

Детали

Как сообщается, за минувшие сутки враг совершил 1925 атак. Пострадали 7 населенных пунктов: города Константиновка, Лиман, Селидово, Торецк, Часов Яр, поселок Кураховка, село Стародубовка.

Повреждены 36 гражданских объектов - 30 жилых домов, библиотека, магазин, автотранспорт, газопровод, электросети.

Часов Яр россия обстреляла из РСЗО "Град" с зажигательными зарядами и из ствольной артиллерии. Погиб человек, повреждены 6 частных домов.

В Селидово враг попал в жилую девятиэтажку на уровне 5-6 этажей. Ранения получили 5 жителей, среди них - ребенок 2008 года рождения. Повреждены три многоквартирных дома, библиотека, магазин.

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Кроме того, россияне сбросили управляемую авиабомбу "УМПБ- Д-30 СМ" сбросили на частный сектор Константиновки - повредили 9 домов, микроавтобус, автомобиль, перебили коммуникации.

В результате ракетного обстрела Лимана повреждены три частных дома. Подверглись разрушениям 4 дома в Стародубовке и 5 - в Торецке.

Кроме того, сегодня ночью, около 3:00, армия рф ударила по Дружковке. Повреждены по меньшей мере 18 объектов инфраструктуры - 5 многоквартирных домов, админздания, 9 автомобилей.

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