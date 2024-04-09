Ракетная атака рф на Запорожье унесла жизни 4 человек, 8 людей ранены - ОВА

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
ДОТ может отказаться от услуг еще одного поставщика продуктов питания для ВСУ: детали
  •  119855 просмотра

ДОТ может отказаться от услуг еще одного поставщика продуктов питания для ВСУ: детали

Эксклюзив
"Северо-восточный фронт вряд ли рф сегодня способна открыть": эксперт оценил возможность наступления россиян на Харьков
  •  119084 просмотра

"Северо-восточный фронт вряд ли рф сегодня способна открыть": эксперт оценил возможность наступления россиян на Харьков

Эксклюзив
Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода
7 апреля 2024, 17:08  •  163524 просмотра

Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода

Эксклюзив
Защита от солнца: советы и развенчание мифов от врача-дерматолога
7 апреля 2024, 07:44  •  128996 просмотра

Защита от солнца: советы и развенчание мифов от врача-дерматолога

Эксклюзив
Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)
5 апреля 2024, 18:30  •  205624 просмотра

Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)

Эксклюзив
Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"
5 апреля 2024, 11:13  •  193012 просмотра

Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"

Эксклюзив
Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис
5 апреля 2024, 09:38  •  182874 просмотра

Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис

Эксклюзив
Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах
5 апреля 2024, 08:38  •  152902 просмотра

Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах

Эксклюзив
В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат
5 апреля 2024, 07:54  •  110183 просмотра

В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат

Эксклюзив
Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь
4 апреля 2024, 17:58  •  127802 просмотра

Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь

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ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

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2 апреля 2024, 04:45  •  447699 просмотра

Ракетная атака рф на Запорожье унесла жизни 4 человек, 8 людей ранены - ОВА

4 человека погибли и 8 получили ранения в результате российского ракетного удара по Запорожью.

Война •   •  11972 просмотра
Ракетная атака рф на Запорожье унесла жизни 4 человек, 8 людей ранены - ОВА

В Херсонской области ночью сбили два "шахеда", за сутки двое раненых - ОВА

В Херсонской области российские войска обстреляли жилые кварталы, повредив 4 частных дома и гаражи, ранив 2 человек, а украинские силы противовоздушной обороны уничтожили 2 беспилотника "Шахед" во время ночного налета.

Война •   •  11820 просмотра
В Херсонской области ночью сбили два "шахеда", за сутки двое раненых - ОВА

Полтавскую область ночью враг атаковал дронами, по двум отработали - ОВА

Враг атаковал Полтавскую область беспилотниками ночью, но мобильные огневые группы успешно уничтожили два БПЛА без потерь.

Война •   •  15462 просмотра
Полтавскую область ночью враг атаковал дронами, по двум отработали - ОВА

Россияне обстреляли Очаков и акваторию Очаковской громады на Николаевщине

Россияне обстреляли город Очаков и акваторию Очаковской общины в Николаевской области, жертв нет, а противовоздушная оборона уничтожила три беспилотника "шахед" в регионе.

Общество •   •  15828 просмотра
Россияне обстреляли Очаков и акваторию Очаковской громады на Николаевщине

На Днепропетровщине ночью уничтожили пять российских беспилотников - ОВА

Пять российских беспилотников были уничтожены силами противовоздушной обороны в небе над Днепропетровской областью в ночь на 9 апреля.

Война •   •  18953 просмотра
На Днепропетровщине ночью уничтожили пять российских беспилотников - ОВА

Еще плюс 850 оккупантов и 23 танка: Генштаб обновил данные о потерях врага

С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 449 250 человек личного состава и 7110 танков.

Война •   •  17228 просмотра
Еще плюс 850 оккупантов и 23 танка: Генштаб обновил данные о потерях врага

В Одесской области обломки шахеда повредили линию электропередачи

Во время ночной тревоги силы противовоздушной обороны уничтожили 20 беспилотников над несколькими областями, обломки которых повредили частный двор и оборвали линию электропередач в Одесском районе.

Война •   •  17324 просмотра
В Одесской области обломки шахеда повредили линию электропередачи

На фронте произошло 56 боевых столкновений - Генштаб

За минувшие сутки произошло 56 боевых столкновений, во время которых противник нанес 4 ракетных удара, 97 авиационных ударов и 92 обстрела из реактивных систем залпового огня по украинским позициям и населенным пунктам.

Война •   •  16141 просмотра
На фронте произошло 56 боевых столкновений - Генштаб

Авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по врагу - Генштаб

За минувшие сутки авиация Вооруженных Сил Украины нанесла 11 ударов по противнику, уничтожив 4 зенитно-ракетных комплекса и 7 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских войск.

Война •   •  14176 просмотра
Авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по врагу - Генштаб

Украинская ПВО уничтожила 20 из 20 ударных дронов россиян - Воздушные Силы

Украинские силы противовоздушной обороны успешно сбили все 20 российских ударных беспилотников, запущенных во время ночной атаки 9 апреля.

Война •   •  19075 просмотра
Украинская ПВО уничтожила 20 из 20 ударных дронов россиян - Воздушные Силы