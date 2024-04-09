Ракетная атака рф на Запорожье унесла жизни 4 человек, 8 людей ранены - ОВА

Количество жертв вражеской ракетной атаки на Запорожье в прошедшие сутки возросло до 4 человек, 8 человек получили ранения. За сутки российские войска 536 раз обстреляли 13 населенных пунктов Запорожской области. Об этом сообщил во вторник глава Запорожской ОВА Иван Федоров, пишет УНН.

Детали

"4 человека погибли, 8 ранены в результате вражеской ракетной атаки на Запорожье", - отметил Федоров в Telegram.

По его данным, в течение суток оккупанты 536 раз атаковали 13 населенных пунктов Запорожской области:

- Войска рф осуществили ракетный удар по Запорожью.

- Нанесли 2 авиационных удара по Малой Токмачке и Работино.

- 144 БпЛА различной модификации атаковали Гуляйполе, Левадное, Работино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку.

- 35 обстрелов РСЗО накрыли Гуляйполе, Малую Токмачку, Работино, Левадное, Новоандреевку, Омельник.

- 354 артобстрелов нанесено по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Работино, Левадного, Преображенки, Лукьяновского, Малиновки, Новоданиловки, Степного и Вербового.

Поступило 34 сообщения о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

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