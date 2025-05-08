Донетчина: 3380 ударов рф за сутки, восемь погибших и 23 раненых
Киев • УНН
В течение суток враг атаковал 16 населенных пунктов Донетчины, нанеся 3380 ударов. Повреждены 129 гражданских объектов, среди которых 81 жилой дом.
В течение суток российские войска атаковали 16 населенных пунктов Донецкой области, 8 человек погибли и 23 получили ранения, сообщили в Нацполиции в четверг, пишет УНН.
Донецкая область. 8 человек погибли и 23 получили ранения в результате российских атак за сутки. Враг нанес 3 380 ударов по линии фронта и жилому сектору
Взрывы, как указано, прогремели в 16 населенных пунктах: городах Константиновка, Мирноград, Покровск, Северск, Славянск, селах Владимировка, Дорожное, Ильиновка, Новоандреевка, Александро-Калиново, Розкошное, Софиевка, Степановка, Толстой, Торское, Шахово.
Разрушениям подверглись 129 гражданских объектов, из них 81 жилой дом.
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