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Донеччина: 3380 ударів рф за добу, восьмеро загиблих і 23 поранених

Київ • УНН

 • 1792 перегляди

Протягом доби ворог атакував 16 населених пунктів Донеччини, завдавши 3380 ударів. Пошкоджено 129 цивільних об’єктів, серед яких 81 житловий будинок.

Донеччина: 3380 ударів рф за добу, восьмеро загиблих і 23 поранених

Протягом доби російські війська атакували 16 населених пунктів Донецької області, 8 людей загинули і 23 отримали поранення, повідомили у Нацполіції у четвер, пише УНН.

Донеччина. 8 людей загинули і 23 отримали поранення унаслідок російських атак за добу. Ворог завдав 3 380 ударів по лінії фронту та житловому сектору

- повідомили у поліції у соцмережах.

Вибухи, як вказано, пролунали у 16 населених пунктах: містах Костянтинівка, Мирноград, Покровськ, Сіверськ, Слов’янськ, селах Володимирівка, Дорожнє, Іллінівка, Новоандріївка, Олександро-Калинове, Розкішне, Софіївка, Степанівка, Толстой, Торське, Шахове.

Руйнувань зазнали 129 цивільних об’єктів, з них 81 житловий будинок.

Окупанти скинули авіабомбу ФАБ-250 на Костянтинівку: є поранені і руйнування08.05.25, 08:50 • 1700 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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