Донеччина: 3380 ударів рф за добу, восьмеро загиблих і 23 поранених
Київ • УНН
Протягом доби ворог атакував 16 населених пунктів Донеччини, завдавши 3380 ударів. Пошкоджено 129 цивільних об’єктів, серед яких 81 житловий будинок.
Протягом доби російські війська атакували 16 населених пунктів Донецької області, 8 людей загинули і 23 отримали поранення, повідомили у Нацполіції у четвер, пише УНН.
Донеччина. 8 людей загинули і 23 отримали поранення унаслідок російських атак за добу. Ворог завдав 3 380 ударів по лінії фронту та житловому сектору
Вибухи, як вказано, пролунали у 16 населених пунктах: містах Костянтинівка, Мирноград, Покровськ, Сіверськ, Слов’янськ, селах Володимирівка, Дорожнє, Іллінівка, Новоандріївка, Олександро-Калинове, Розкішне, Софіївка, Степанівка, Толстой, Торське, Шахове.
Руйнувань зазнали 129 цивільних об’єктів, з них 81 житловий будинок.
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