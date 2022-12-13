Донецкая область: россияне убили еще троих гражданских, 16 - ранили
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Российские оккупанты за 12 декабря в Донецкой области убили троих мирных жителей, еще 16 - ранили. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко во вторник, 13 декабря, в Telegram, пишет УНН.
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"За 12 декабря россияне убили 3 мирных жителей Донецкой области: 2 в Горняке и 1 в Часовом Яру. Еще 16 человек в области получили ранения", - сообщил Кириленко.
В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Дополнение
В Донецкой области во время разминирования подорвались пиротехники: трое погибли, двое – ранены.