На Донеччині під час розмінування підірвалися піротехніки: троє загинули, двоє - поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. У Донецькій області під час виконання завдань підірвалися піротехніки - троє загинули, двоє - поранені, передає УНН із посиланням на ДСНС.
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"Під час виконання завдань за призначенням загинули троє піротехніків ДСНС Донеччини", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Трагедія сталася 12 грудня, під час проведення робіт з розмінування у місті Костянтинівка Краматорського району. Там відбулася детонація вибухонебезпечного предмета, в результаті чого загинули начальник відділення піротехнічних робіт АРЗ СП Євген Сагайда 1998 р.н., начальник відділення підводного розмінування АРЗ СП Головного управління Олександр Кулініч 2000 р.н., старший водій-сапер відділення піротехнічних робіт АРЗ СП Головного управління Максим Лизя 1979 р.н.
Ще двоє піротехніків поранені, лікарі борються за їхні життя.
Нагадаємо
7 грудня четверо українських поліцейських загинули, підірвавшись на російських мінах у Херсонській області.