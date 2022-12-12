В Донецкой области во время разминирования подорвались пиротехники: трое погибли, двое - ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. В Донецкой области во время выполнения задач подорвались пиротехники – трое погибли, двое – ранены, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
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"При выполнении задач по назначению погибли трое пиротехников ГСЧС Донбасса", - говорится в сообщении.
Детали
Трагедия произошла 12 декабря, во время проведения работ по разминированию в городе Константиновка Краматорского района. Там произошла детонация взрывоопасного предмета, в результате чего погибли начальник отделения пиротехнических работ АРЗ СП Евгений Сагайда 1998 г.р., начальник отделения подводного разминирования АРЗ СП Главного управления Александр Кулинич 2000 г.р., старший водитель-сапер отделения пиротехнических работ АРЗ управление Максим Лизя 1979 г.р.
Еще двое пиротехников ранены, врачи борются за их жизнь.
Напомним
7 декабря четверо украинских полицейских погибли, взорвавшись на российских минах в Херсонской области.