Донеччина: росіяни вбили ще трьох цивільних, 16 - поранили
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Російські окупанти за 12 грудня у Донецькій області вбили трьох мирних жителів, ще 16 - поранили. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у вівторок, 13 грудня, у Telegram, пише УНН.
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"За 12 грудня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: 2 у Гірнику та 1 у Часовому Яру. Ще 16 людей в області дістали поранення", - повідомив Кириленко.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Доповнення
На Донеччині під час розмінування підірвалися піротехніки: троє загинули, двоє - поранені.