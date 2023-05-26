Донецкая область: оккупанты сбросили бомбу ФАБ-250 на Нью-Йорк, есть раненый

Детали

По словам главы ОВА, удар по городку Нью-Йорк нанесли сегодня утром — повреждены три многоэтажки, ясли, амбулатория, кинозал и спортзал.

"Это — очередной целенаправленный удар по гражданским, очередное военное преступление россиян в Донецкой области. Берегите себя — эвакуируйтесь!" - добавил Кириленко.

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Российские оккупанты за минувшие сутки убили одного человека в Донецкой области, еще один получил ранения.