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Актуальне
росіяни завдали ракетний удар по Авдіївці - ОП

росіяни завдали ракетний удар по Авдіївці - ОП

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 травня. УНН. Російські війська завдали ракетний удар по Авдіївці у Донецькій області, поцілили у жиловий будинок, повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Росіяни нанесли ракетний авіаудар по Авдіївці, влучили в житловий будинок. Попередньо обійшлося без жертв", - повідомив Єрмак.

Доповнення

Уранці 26 травня окупанти завдали ракетний удар по Дніпру.

Ворожа ракета влучила у будівлю медзакладу та ветеринарної клініки. Внаслідок удару виникла пожежа. За попередніми даними, одна людина загинула, ще шістнадцять – отримали поранення. 

Президент України Володимир Зеленський показав на відео наслідки ворожої ракетної атаки на поліклініку у Дніпрі 26 травня. 

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