росіяни завдали ракетний удар по Авдіївці - ОП
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Російські війська завдали ракетний удар по Авдіївці у Донецькій області, поцілили у жиловий будинок, повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у Telegram, пише УНН.
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"Росіяни нанесли ракетний авіаудар по Авдіївці, влучили в житловий будинок. Попередньо обійшлося без жертв", - повідомив Єрмак.
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Уранці 26 травня окупанти завдали ракетний удар по Дніпру.
Ворожа ракета влучила у будівлю медзакладу та ветеринарної клініки. Внаслідок удару виникла пожежа. За попередніми даними, одна людина загинула, ще шістнадцять – отримали поранення.
Президент України Володимир Зеленський показав на відео наслідки ворожої ракетної атаки на поліклініку у Дніпрі 26 травня.