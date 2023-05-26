Прокуратура показала кадри з місця удару рф по Дніпру: поранених уже 16
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Внаслідок ракетного удару російських військ по Дніпру 26 травня одна людина загинула і ще 16 отримали поранення, повідомили в Офісі Генпрокурора і показали кадри з місця обстрілу, передає УНН.
Деталі
За даними слідства, вранці 26 травня окупанти завдали ракетний удар по місту Дніпро.
"Ворожа ракета влучила у будівлю медзакладу та ветеринарної клініки. Внаслідок удару виникла пожежа. За попередніми даними, одна людина загинула, ще шістнадцять – отримали поранення. Кількість потерпілих встановлюється", - повідомили у прокуратурі.
Як вказано, пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, автівки містян.
Наразі проводяться першочергові заходи для фіксування злочину, скоєного армією країни-агресора. Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивстом (ч. 2 ст. 438 КК України).
На місці події працюють працівники ДСНС та правоохоронці області. Триває ліквідація пожежі.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський показав на відео наслідки ворожої ракетної атаки на медичний заклад у Дніпрі 26 травня. Як повідомив Глава держави, відомо про одного загиблого.