Прокуратура показала кадры с места удара рф по Днепру: раненых уже 16
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. В результате ракетного удара российских войск по Днепру 26 мая один человек погиб и еще 16 получили ранения, сообщили в Офисе Генпрокурора и показали кадры с места обстрела, передает УНН.
Детали
По данным следствия, утром 26 мая оккупанты нанесли ракетный удар по городу Днепр.
"Вражеская ракета попала в здание медучреждения и ветеринарной клиники. В результате удара возник пожар. По предварительным данным, один человек погиб, еще шестнадцать – получили ранения. Количество пострадавших устанавливается", - сообщили в прокуратуре.
Как указано, повреждены частные и многоквартирные дома, автомобили горожан.
Сейчас проводятся первоочередные мероприятия для фиксирования преступления, совершенного армией страны-агрессора. Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
На месте происшествия работают сотрудники ГСЧС и правоохранители области. Продолжается ликвидация пожара.
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский показал на видео последствия вражеской ракетной атаки на медицинское учреждение в Днепре 26 мая. Как сообщил Глава государства, известно об одном погибшем.