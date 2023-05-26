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Ракетний удар рф по поліклініці в Дніпрі забрав життя людини, ще 15 поранено: Зеленський показав наслідки

Київ • УНН

 • 558542 перегляди

КИЇВ. 26 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський показав на відео наслідки ворожої ракетної атаки на медичний заклад у Дніпрі 26 травня. Як повідомив Глава держави, відомо про одного загиблого та 15 порарених людей, пише УНН.

Цитата

"Російські терористи вкотре підтверджують свій статус борців з усім гуманним та чесним. Ракетний удар по поліклініці в місті Дніпрі. Станом на зараз одна людина загинула та 15 поранено", - написав Зеленський у соцмережах.

Деталі

З його слів, на місці триває ліквідація наслідків обстрілу та порятунок постраждалих. Залучені всі необхідні служби.

"Вічна памʼять загиблому та співчуття рідним", - звернувся Глава держави.

"Маємо перемогти цих нелюдів безповоротно та якомога швидше. Тому що наш час – це наші люди. А наші люди – це найдорожче, що є в Україні", - наголосив Президент.

Нагадаємо

26 травня окупанти завдали ракетний удар по Дніпру, поцілили у медзаклад.

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