росіяни завдали ракетний удар по Дніпру, поцілили у медзаклад - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Російські окупанти вдарили по медичному закладу у Дніпрі, є постраждалі, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.
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"Ракетний удар по Дніпру. Рашистські виродки поцілили по медзакладу. Є постраждалі", - повідомив Лисак.
З його слів, внформація уточнюється.
"Єдине офіційне джерело інформації - обласна військова адміністрація. Не розповсюджуйте зайвого. Не поширюйте фейки", - наголосив він.
Нагадаємо
У Дніпрі сьогодні, 26 травня, було чутно звуки вибухів. У місті та області оголосили повітряну тривогу.