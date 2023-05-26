россияне нанесли ракетный удар по Днепру, попали в медучреждение - ОВА

Цитата

"Ракетный удар по Днепру. Рашистские ублюдки попали по медучреждению. Есть пострадавшие", - сообщил Лысак.

По его словам, информация уточняется.

"Единственный официальный источник информации - областная военная администрация. Не распространяйте лишнего. Не распространяйте фейки", - подчеркнул он.

Напомним

В Днепре сегодня, 26 мая, были слышны звуки взрывов. В городе и области объявили воздушную тревогу.