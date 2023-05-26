россияне нанесли ракетный удар по Днепру, попали в медучреждение - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Российские оккупанты ударили по медицинскому учреждению в Днепре, есть пострадавшие, сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.
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"Ракетный удар по Днепру. Рашистские ублюдки попали по медучреждению. Есть пострадавшие", - сообщил Лысак.
По его словам, информация уточняется.
"Единственный официальный источник информации - областная военная администрация. Не распространяйте лишнего. Не распространяйте фейки", - подчеркнул он.
Напомним
В Днепре сегодня, 26 мая, были слышны звуки взрывов. В городе и области объявили воздушную тревогу.