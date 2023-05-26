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У Дніпрі повідомляють про вибухи: офіційної інформації наразі немає

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 травня. УНН. Соціальні мережі та медіа повідомляють про вибухи у Дніпрі. У місті оголошена повітряна тривога, передає УНН.

Деталі

За інформацією соцмереж та медіа, зокрема, "Суспільного", у Дніпрі пролунав гучний вибух, після чого з'явилося повідомлення про повітряну тривогу в регіоні. Офіційної інформації наразі немає.

Зазначимо, що сирена також пролунала у Запорізькій, Донецькій областях, триває повітряна тривога у Луганській області.

Доповнення

Внаслідок нічного масованого ворожого обстрілу Дніпропетровщини руйнувань зазнало транспортне підприємство та приватні будинки, також є постраждалий.

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