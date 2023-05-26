У Дніпрі повідомляють про вибухи: офіційної інформації наразі немає
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Соціальні мережі та медіа повідомляють про вибухи у Дніпрі. У місті оголошена повітряна тривога, передає УНН.
Деталі
За інформацією соцмереж та медіа, зокрема, "Суспільного", у Дніпрі пролунав гучний вибух, після чого з'явилося повідомлення про повітряну тривогу в регіоні. Офіційної інформації наразі немає.
Зазначимо, що сирена також пролунала у Запорізькій, Донецькій областях, триває повітряна тривога у Луганській області.
Доповнення
Внаслідок нічного масованого ворожого обстрілу Дніпропетровщини руйнувань зазнало транспортне підприємство та приватні будинки, також є постраждалий.