В Днепре сообщают о взрывах: официальной информации пока нет

Детали

По информации соцсетей и медиа, в частности, "Суспільне", в Днепре прогремел громкий взрыв, после чего появилось сообщение о воздушной тревоге в регионе. Официальной информации пока нет.

Отметим, что сирена также прозвучала в Запорожской, Донецкой областях, продолжается воздушная тревога в Луганской области.

Дополнение

В результате ночного массированного вражеского обстрела Днепропетровской области разрушениям подверглось транспортное предприятие и частные дома, также есть пострадавший.