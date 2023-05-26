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13 марта, 19:26 • 46971 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 104279 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 107410 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 107593 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 101595 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 94745 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

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13 марта, 06:36 • 110208 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 131357 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 171057 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 202188 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Днепре сообщают о взрывах: официальной информации пока нет

Киев • УНН

 • 1537407 просмотра

КИЕВ. 26 мая. УНН. Социальные сети и медиа сообщают о взрывах в Днепре. В городе объявлена воздушная тревога, передает УНН.

Детали

По информации соцсетей и медиа, в частности, "Суспільне", в Днепре прогремел громкий взрыв, после чего появилось сообщение о воздушной тревоге в регионе. Официальной информации пока нет.

Отметим, что сирена также прозвучала в Запорожской, Донецкой областях, продолжается воздушная тревога в Луганской области.

Дополнение

В результате ночного массированного вражеского обстрела Днепропетровской области разрушениям подверглось транспортное предприятие и частные дома, также есть пострадавший.

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