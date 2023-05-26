В Днепре сообщают о взрывах: официальной информации пока нет
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Социальные сети и медиа сообщают о взрывах в Днепре. В городе объявлена воздушная тревога, передает УНН.
Детали
По информации соцсетей и медиа, в частности, "Суспільне", в Днепре прогремел громкий взрыв, после чего появилось сообщение о воздушной тревоге в регионе. Официальной информации пока нет.
Отметим, что сирена также прозвучала в Запорожской, Донецкой областях, продолжается воздушная тревога в Луганской области.
Дополнение
В результате ночного массированного вражеского обстрела Днепропетровской области разрушениям подверглось транспортное предприятие и частные дома, также есть пострадавший.