Ворог наніс масований удар по Дніпропетровщині: є руйнування та постраждалий
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Внаслідок масованого ворожого обстрілу Дніпропетровщини, руйнувань зазнало транспортне підприємство та приватні будинки, також є постраждалий. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.
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"Надважка ніч. Було гучно – ворог масовано атакував область ракетами та дронами.
Дісталося Дніпру. У приватному домоволодінні виникла пожежа, яку вже загасили. Пошкоджені 2 будинки та авто. Зайнялося й на двох приватних підприємствах. Вогонь рятувальники приборкали.
Понівечена заправка. Постраждав її працівник. Йому надали меддопомогу – лікуватиметься вдома.
Серйозних руйнувань також зазнало транспортне підприємство. Усюди триває обстеження територій. Інформація уточнюється", - йдеться в повідомленні.
Деталі
В Дніпропетровській ОВА також зазначили, що ворог не припиняв обстріл Нікопольщини. Зокрема, обстріляв Марганецьку громаду з БПЛА. Минулося без жертв.
Попередньо, військові з ПвК "Схід" цієї ночі над областю збили 5 крилатих ракет та 6 "Шахедів".
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