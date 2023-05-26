Нічна атака на Київ: уламки пошкодили дах одного з ТРЦ
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Внаслідок нічної атаки на Київ, уламки пошкодили дах одного з торговельно-розважальних центрів. Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації, пише УНН.
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"Внаслідок падіння уламків в Оболонському районі, зафіксовано пошкодження даху одного з торговельно-розважальних центрів, без займання і критичних руйнувань. Окремі фрагменти впали просто на територію ТРЦ.
Попередньо, постраждалих немає. Інформація уточнюється", - зазначили в КМВА.
Там додали, що уламки також пошкодили й приватний будинок.
"В Шевченківському районі зафіксовано падіння уламку на приватний будинок. Пошкоджено дах та вікно. Попередньо, інформація щодо постраждалих відсутня. Дані уточнюються", - йдеться в повідомленні.
Доповнення
У КМВА також повідомляли, що всі повітряні цілі над Києвом були знищені. Цього разу атака була здійснена зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, з району Каспію, ймовірно - крилатими ракетами типу Х-101/555.