Ночная атака на Киев: обломки повредили крышу одного из ТРЦ
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. В результате ночной атаки на Киев, обломки повредили крышу одного из торгово-развлекательных центров. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации, пишет УНН.
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"Вследствие падения обломков в Оболонском районе, зафиксировано повреждение крыши одного из торгово-развлекательных центров, без возгорания и критических разрушений. Отдельные фрагменты упали прямо на территорию ТРЦ.
Предварительно, пострадавших нет. Информация уточняется", - отметили в КГВА.
Там добавили, что обломки также повредили и частный дом.
"В Шевченковском районе зафиксировано падение обломка на частный дом. Повреждена крыша и окно. Предварительно информация о пострадавших отсутствует. Данные уточняются", - говорится в сообщении.
Дополнение
В КГВА также сообщали, что все воздушные цели над Киевом были уничтожены. На этот раз атака была осуществлена со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, из района Каспия, вероятно - крылатыми ракетами типа Х-101/555.