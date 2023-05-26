Всі повітряні цілі над Києвом були знищені - КМВА
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Всі повітряні цілі над Києвом були знищені. Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації, пише УНН.
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"Черговий повітряний напад на Київ - 13-ий за ліком з початку травня! І, як завжди, вночі. Цього разу атака була здійснена зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, з району Каспію, ймовірно - крилатими ракетами типу Х-101/555.
За попередньою інформацією, усі ворожі цілі в повітряному просторі Києва були виявлені і знищені! (Остаточні дані про ракетну атаку - у звіті Повітряних сил.)", - йдеться в повідомленні.
За даними на цю годину, потерпілих та руйнувань у Києві не зафіксовано. Однак, зазначається, що дані оперативного зведення ще збираються та уточнюються.
Доповнення
Вночі у Київській обласній військовій адміністрації повідомляли, що у Київській області працювало ППО. Також, у кількох областях України лунали вибухи.