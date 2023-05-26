Все воздушные цели над Киевом были уничтожены - КГВА
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Все воздушные цели над Киевом были уничтожены. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации, пишет УНН.
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"Очередное воздушное нападение на Киев - 13-е по счету с начала мая! И, как всегда, ночью. На этот раз атака была осуществлена со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, из района Каспия, вероятно - крылатыми ракетами типа Х-101/555.
По предварительной информации, все вражеские цели в воздушном пространстве Киева были обнаружены и уничтожены! (Окончательные данные о ракетной атаке - в отчете Воздушных сил.)", - говорится в сообщении.
По данным на этот час, пострадавших и разрушений в Киеве не зафиксировано. Однако, отмечается, что данные оперативной сводки еще собираются и уточняются.
Дополнение
Ночью в Киевской областной военной администрации сообщали, что в Киевской области работало ПВО. Также, в нескольких областях Украины раздавались взрывы.