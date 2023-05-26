У Київській області працює ППО - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. У Київській області працює ППО. Про це повідомили у Київській обласній військовій адміністрації, пише УНН.
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"Київська область! Підвищена ракетна небезпека! У регіоні працює ППО.
Дотримуйтеся інформаційної гігієни – не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників", - йдеться в повідомленні.
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У Київській міській військовій адміністрації також написали про роботу ППО на підступаї до Києва.
"Повітряна тривога триває! В області, на підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", - зазначили в КМВА.
Тим часом, Керівник ОП Андрій Єрмак закликав уважно поставитися до повітряної тривоги в країні.
"Уважно до тривог", - написав він.
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