В Киевской области работает ППО - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. В Киевской области работает ПВО. Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации, пишет УНН.
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"Киевская область! Повышенная ракетная опасность! В регионе работает ПВО.
Соблюдайте информационную гигиену – не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников", - говорится в сообщении.
Детали
В Киевской городской военной администрации также написали о работе ПВО на подступах к Киеву.
"Воздушная тревога продолжается! В области, на подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!", - отметили в КГВА.
Тем временем, Руководитель ОП Андрей Ермак призвал внимательно отнестись к воздушной тревоге в стране.
"Внимательно к тревогам", - написал он.
Напомним
В нескольких областях Украины прозвучали взрывы.