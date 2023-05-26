Враг нанес массированный удар по Днепропетровщине: есть разрушение и пострадавший
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. В результате массированного вражеского обстрела Днепропетровщины, разрушениям подверглось транспортное предприятие и частные дома, также есть пострадавший. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.
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"Сверхтяжелая ночь. Было громко – враг массированно атаковал область ракетами и дронами.
Досталось Днепру. В частном домовладении возник пожар, который уже потушили. Повреждены 2 дома и авто. Загорелось и на двух частных предприятиях. Огонь спасатели укротили.
Повреждена заправка. Пострадал ее работник. Ему оказали медпомощь – будет лечиться дома.
Серьезным разрушениям также подверглось транспортное предприятие. Повсюду продолжается обследование территорий. Информация уточняется", - говорится в сообщении.
Детали
В Днепропетровской ОВА также отметили, что враг не прекращал обстрел Никопольщины. В частности, обстрелял Марганецкую общину с БПЛА. Обошлось без жертв.
Предварительно, военные из ПвК "Восток" этой ночью над областью сбили 5 крылатых ракет и 6 "Шахедов".
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