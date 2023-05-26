Ракетный удар рф по поликлинике в Днепре унес жизнь человека, еще 15 ранены: Зеленский показал последствия
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский показал на видео последствия вражеской ракетной атаки на медицинское учреждение в Днепре 26 мая. Как сообщил Глава государства, известно об одном погибшем и 15 раненых людях, пишет УНН.
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"Российские террористы в очередной раз подтверждают свой статус борцов со всем гуманным и честным. Ракетный удар по поликлинике в городе Днепре. По состоянию на сейчас один человек погиб и 15 ранены", - написал Зеленский в соцсетях.
Детали
По его словам, на месте продолжается ликвидация последствий обстрела и спасение пострадавших. Привлечены все необходимые службы.
"Вечная память погибшему и соболезнования родным", - обратился Глава государства.
"Мы должны победить этих нелюдей безвозвратно и как можно скорее. Потому что наше время – это наши люди. А наши люди – это самое дорогое, что есть в Украине", - подчеркнул Президент.
Напомним
26 мая оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру, попали в медучреждение.