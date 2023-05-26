Ракетный удар рф по поликлинике в Днепре унес жизнь человека, еще 15 ранены: Зеленский показал последствия

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"Российские террористы в очередной раз подтверждают свой статус борцов со всем гуманным и честным. Ракетный удар по поликлинике в городе Днепре. По состоянию на сейчас один человек погиб и 15 ранены", - написал Зеленский в соцсетях.

Детали

По его словам, на месте продолжается ликвидация последствий обстрела и спасение пострадавших. Привлечены все необходимые службы.

"Вечная память погибшему и соболезнования родным", - обратился Глава государства.

"Мы должны победить этих нелюдей безвозвратно и как можно скорее. Потому что наше время – это наши люди. А наши люди – это самое дорогое, что есть в Украине", - подчеркнул Президент.

Напомним

26 мая оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру, попали в медучреждение.