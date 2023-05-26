россияне нанесли ракетный удар по Авдеевке - ОП
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Российские войска нанесли ракетный удар по Авдеевке в Донецкой области, попали в жилой дом, сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в Telegram, пишет УНН.
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"Россияне нанесли ракетный авиаудар по Авдеевке, попали в жилой дом. Предварительно обошлось без жертв", - сообщил Ермак.
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Утром 26 мая оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру.
Вражеская ракета попала в здание медучреждения и ветеринарной клиники. В результате удара возник пожар. По предварительным данным, один человек погиб, еще шестнадцать – получили ранения.
Президент Украины Владимир Зеленский показал на видео последствия вражеской ракетной атаки на поликлинику в Днепре 26 мая.