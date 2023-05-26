россияне нанесли ракетный удар по Авдеевке - ОП

Цитата

"Россияне нанесли ракетный авиаудар по Авдеевке, попали в жилой дом. Предварительно обошлось без жертв", - сообщил Ермак.

Дополнение

Утром 26 мая оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру.

Вражеская ракета попала в здание медучреждения и ветеринарной клиники. В результате удара возник пожар. По предварительным данным, один человек погиб, еще шестнадцать – получили ранения.

Президент Украины Владимир Зеленский показал на видео последствия вражеской ракетной атаки на поликлинику в Днепре 26 мая.