Донеччина: окупанти скинули бомбу ФАБ-250 на Нью-Йорк, є поранений

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За словами голови ОВА, удар по містечку Нью-Йорк завдали сьогодні зранку — пошкоджено три багатоповерхівки, ясла, амбулаторію, кінозал і спортзал.

"Це — черговий цілеспрямований удар по цивільних, черговий воєнний злочин росіян на Донеччині. Бережіть себе — евакуюйтеся!" - додав Кириленко.

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