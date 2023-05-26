Донеччина: окупанти скинули бомбу ФАБ-250 на Нью-Йорк, є поранений
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Російські окупанти скинули бомбу ФАБ-250 на Нью-Йорк, що на Донеччині. Як повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, поранено одну людину, передає УНН.
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За словами голови ОВА, удар по містечку Нью-Йорк завдали сьогодні зранку — пошкоджено три багатоповерхівки, ясла, амбулаторію, кінозал і спортзал.
"Це — черговий цілеспрямований удар по цивільних, черговий воєнний злочин росіян на Донеччині. Бережіть себе — евакуюйтеся!" - додав Кириленко.
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Російські окупанти за минулу добу вбили одну людину на Донеччині, ще одна отримала поранення.