Донеччина: росіяни за добу вбили одну людину, ще одна отримала поранення

Цитата

“За 25 травня росіяни вбили 1 жителя Донеччини - у Красногорівці. Ще 1 людина в області дістала поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі”, - написав він у своєму Телеграм.

Доповнення

За 24 травня російські окупанти вбили 1 особу на Донеччині, ще 6 дістали поранень.