Донеччина: росіяни за добу вбили одну людину, ще одна отримала поранення
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Російські окупанти за минулу добу вбили одну людину на Донеччині, ще одна отримала поранення. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, передає УНН.
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“За 25 травня росіяни вбили 1 жителя Донеччини - у Красногорівці. Ще 1 людина в області дістала поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі”, - написав він у своєму Телеграм.
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За 24 травня російські окупанти вбили 1 особу на Донеччині, ще 6 дістали поранень.