Донецкая область: россияне за сутки убили одного человека, еще один получил ранения
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Российские оккупанты за минувшие сутки убили одного человека в Донецкой области, еще один получил ранения. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает УНН.
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“За 25 мая россияне убили 1 жителя Донецкой области - в Красногоровке. Еще 1 человек в области получил ранения. На данный момент невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе”, - написал он в своем Телеграм.
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За 24 мая российские оккупанты убили 1 человека в Донецкой области, еще 6 получили ранения.