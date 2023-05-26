Донецкая область: россияне за сутки убили одного человека, еще один получил ранения

Цитата

“За 25 мая россияне убили 1 жителя Донецкой области - в Красногоровке. Еще 1 человек в области получил ранения. На данный момент невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе”, - написал он в своем Телеграм.

Дополнение

За 24 мая российские оккупанты убили 1 человека в Донецкой области, еще 6 получили ранения.