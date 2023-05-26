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19:26 • 43466 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 102732 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 106506 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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13 марта, 13:40 • 106785 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 101232 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 93534 просмотра

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13 марта, 06:36 • 109957 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 131256 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Донецкая область: россияне за сутки убили одного человека, еще один получил ранения

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 мая. УНН. Российские оккупанты за минувшие сутки убили одного человека в Донецкой области, еще один получил ранения. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает УНН.

Цитата

“За 25 мая россияне убили 1 жителя Донецкой области - в Красногоровке. Еще 1 человек в области получил ранения. На данный момент невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе”, - написал он в своем Телеграм.

Дополнение

За 24 мая российские оккупанты убили 1 человека в Донецкой области, еще 6 получили ранения.

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