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Бывший глава Госгеокадастра рассказал, почему НААН "потерял" огромные массивы земли и как их получили воины АТО
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Дональд Трамп отказывается раскрыть свою медицинскую карту

Дональд Трамп отказывается раскрыть свою медицинскую карту

Киев  •  УНН

4 октября 2024, 08:45  •  3839 просмотра

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Дональд Трамп не предоставляет доступа к своей медицинской документации с 2015 года. Если победит на выборах в ноябре, он станет самым старым президентом США, сместив с этой позиции Джо Байдена.

С тех пор как Дональд Трамп впервые появился на сцене американской политики в 2015 году, он отказывался предоставить доступ к своей медицинской документации. Между тем растут опасения, что Дональд Трамп может стать самым старым президентом.

Пишет УНН со ссылкой на The Independent.

С тех пор, как Дональд Трамп впервые появился на политической арене США в 2015 году, он отказывался давать представление о своей истории болезни. В 2015 году, когда его спросили о состоянии его здоровья, он предоставил письмо из четырех абзацев от своего врача, который утверждал, что он будет «самым здоровым человеком, которого когда-либо избирали на пост президента».

Трамп призвал к отставке и импичменту Харрис1 октября 2024, 01:57 • 18752 просмотра

Сейчас Трампу почти 80 лет, он любит стейки и бургеры, был госпитализирован с Covid-19 и получил ранение, но утверждает, что его здоровье в порядке, сообщает The Independent.co.uk.

Трамп заявил о хороших отношениях с Зеленским30 сентября 2024, 16:39 • 17175 просмотров

Если Трамп победит на выборах в ноябре, он станет самым старым человеком на посту президента, сместив с него нынешнего рекордсмена Джо Байдена.

Трамп "прибегнул к преступлениям", чтобы отменить свое поражение на выборах 2020 года - спецпрокурор3 октября 2024, 08:00 • 11237 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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