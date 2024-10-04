Дональд Трамп отказывается раскрыть свою медицинскую карту

С тех пор как Дональд Трамп впервые появился на сцене американской политики в 2015 году, он отказывался предоставить доступ к своей медицинской документации. Между тем растут опасения, что Дональд Трамп может стать самым старым президентом.

Пишет УНН со ссылкой на The Independent.

С тех пор, как Дональд Трамп впервые появился на политической арене США в 2015 году, он отказывался давать представление о своей истории болезни. В 2015 году, когда его спросили о состоянии его здоровья, он предоставил письмо из четырех абзацев от своего врача, который утверждал, что он будет «самым здоровым человеком, которого когда-либо избирали на пост президента».

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Сейчас Трампу почти 80 лет, он любит стейки и бургеры, был госпитализирован с Covid-19 и получил ранение, но утверждает, что его здоровье в порядке, сообщает The Independent.co.uk.

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Если Трамп победит на выборах в ноябре, он станет самым старым человеком на посту президента, сместив с него нынешнего рекордсмена Джо Байдена.

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