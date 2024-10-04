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Дональд Трамп відмовляється розкрити свою медичну карту

Дональд Трамп відмовляється розкрити свою медичну карту

Київ • УНН

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Дональд Трамп не надає доступу до своєї медичної документації з 2015 року. Якщо переможе на виборах у листопаді, він стане найстарішим президентом США, змістивши з цієї позиції Джо Байдена.

Відколи Дональд Трамп вперше з'явився на сцені американської політики у 2015 році, він відмовлявся надати доступ до своєї медичної документації. Тим часом зростають побоювання, що Дональд Трамп може стати найстарішим президентом.

Пише УНН із посиланням на The Independent.

З тих пір, як Дональд Трамп вперше з'явився на політичній арені США в 2015 році, він відмовлявся давати уявлення про свою історію хвороби. У 2015 році, коли його запитали про стан його здоров'я, він надав лист з чотирьох абзаців від свого лікаря, який стверджував, що він буде "найздоровішою людиною, яку коли-небудь обирали на посаду президента".

Трамп закликав до відставки та імпічменту Гарріс01.10.24, 04:57 • 20425 переглядiв

Наразі Трампу майже 80 років, він любить стейки і бургери, був госпіталізований з Covid-19 і зазнав поранення, але стверджує, що його здоров'я в порядку, повідомляє The Independent.co.uk.

Трамп заявив про хороші відносини з Зеленським 30.09.24, 19:39 • 18985 переглядiв

Якщо Трамп переможе на виборах у листопаді, він стане найстарішою людиною на посаді президента, змістивши з неї нинішнього рекордсмена Джо Байдена.

Трамп "вдався до злочинів", щоб скасувати свою поразку на виборах 2020 року - спецпрокурор03.10.24, 11:00 • 13013 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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