Дональд Трамп відмовляється розкрити свою медичну карту
Київ • УНН
Дональд Трамп не надає доступу до своєї медичної документації з 2015 року. Якщо переможе на виборах у листопаді, він стане найстарішим президентом США, змістивши з цієї позиції Джо Байдена.
Відколи Дональд Трамп вперше з'явився на сцені американської політики у 2015 році, він відмовлявся надати доступ до своєї медичної документації. Тим часом зростають побоювання, що Дональд Трамп може стати найстарішим президентом.
Пише УНН із посиланням на The Independent.
З тих пір, як Дональд Трамп вперше з'явився на політичній арені США в 2015 році, він відмовлявся давати уявлення про свою історію хвороби. У 2015 році, коли його запитали про стан його здоров'я, він надав лист з чотирьох абзаців від свого лікаря, який стверджував, що він буде "найздоровішою людиною, яку коли-небудь обирали на посаду президента".
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Наразі Трампу майже 80 років, він любить стейки і бургери, був госпіталізований з Covid-19 і зазнав поранення, але стверджує, що його здоров'я в порядку, повідомляє The Independent.co.uk.
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Якщо Трамп переможе на виборах у листопаді, він стане найстарішою людиною на посаді президента, змістивши з неї нинішнього рекордсмена Джо Байдена.
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