Домашнему насилию подвергаются 1,1 млн украинок в год
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. По данным социологических опросов, в Украине 1,1 млн женщин подвергаются физическому и сексуальному насилию. Об этом говорится в исследовании "Экономическая стоимость насилия в отношении женщин в Украине" на 2016-2017 гг., проведенном UNFPA (представительство Фонда ООН в области народонаселения в Украине) и "Украинским центром социальных реформ", сообщает УНН.
"1,1 млн женщин в год подвергаются физическому и сексуальному насилию. При этом лишь 15,9% пострадавших обращаются в милицию и только 1% пострадавших обращается в медицинские и социальные работники", - говорится в материалах исследования.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В результате насилия в Украине погибает 600 женщин в год
Также отмечается, что количество женщин, которые нуждались в медицинской помощи из-за домашнее насилие (физическое или сексуальное) за год достигло 13 900 человек.
Кроме того, как уточняется в исследовании, в 2015 году 278 женщин были признаны правоохранительными органами жертвами изнасилований, а 188 женщин получили телесные повреждения в результате домашнего насилия.