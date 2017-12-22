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Домашнему насилию подвергаются 1,1 млн украинок в год

Киев • УНН

 • 9534 просмотра

КИЕВ. 22 декабря. УНН. По данным социологических опросов, в Украине 1,1 млн женщин подвергаются физическому и сексуальному насилию. Об этом говорится в исследовании "Экономическая стоимость насилия в отношении женщин в Украине" на 2016-2017 гг., проведенном UNFPA (представительство Фонда ООН в области народонаселения в Украине) и "Украинским центром социальных реформ", сообщает УНН.

Домашнему насилию подвергаются 1,1 млн украинок в год

"1,1 млн женщин в год подвергаются физическому и сексуальному насилию. При этом лишь 15,9% пострадавших обращаются в милицию и только 1% пострадавших обращается в медицинские и социальные работники", - говорится в материалах исследования.

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Также отмечается, что количество женщин, которые нуждались в медицинской помощи из-за домашнее насилие (физическое или сексуальное) за год достигло 13 900 человек.

Кроме того, как уточняется в исследовании, в 2015 году 278 женщин были признаны правоохранительными органами жертвами изнасилований, а 188 женщин получили телесные повреждения в результате домашнего насилия.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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