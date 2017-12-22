Домашньому насильству піддаються 1,1 млн українок на рік
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. За даними соціологічних опитувань, в Україні 1,1 млн жінок зазнають фізичного та сексуального насильства. Про це йдеться у дослідженні “Економічна вартість насильства щодо жінок в Україні” 2016-2017 рр., проведеного UNFPA (представництво Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні) та “Українським центром соціальних реформ”, повідомляє УНН.
“1,1 млн жінок на рік зазнають фізичного та сексуального насильства. При цьому лише 15,9% постраждалих звертаються до правоохоронців і лише 1% постраждалих звертаються до медичних та соціальних працівників”, — йдеться у матеріалах дослідження.
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Також зазначається, що кількість жінок, які потребували медичної допомоги через домашнє насильство (фізичне або сексуальне) за рік сягнула 13,9 тисяч осіб.
Крім того, як уточнюється у дослідженні, в 2015 році 278 жінок були визнані правоохоронними органами потерпілими від зґвалтувань, а 188 жінок отримали тілесні ушкодження внаслідок домашнього насильства.