Внаслідок насильства в Україні гине 600 жінок на рік
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. В Україні щороку гине 600 жінок внаслідок насильства. Про це йдеться у дослідженні "Економічна вартість насильства щодо жінок в Україні" 2016-2017 років, проведеного представництвом UNFPA в Україні та "Українським центром соціальних реформ", повідомляє УНН.
"600 жінок на рік гине в Україні внаслідок насильства", - йдеться у матеріалах дослідження.
Зазначається, що через ці смерті економіка країни втрачає 1,5 млн доларів на рік.
При цьому, внаслідок воєнних дій гине 174 жінки на рік.
Нагадаємо, в Україні близько 70% дітей потерпають від сексуального насилля з боку близьких людей.