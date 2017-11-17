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В Україні близько 70% дітей потерпають від сексуального насилля з боку близьких людей

В Україні близько 70% дітей потерпають від сексуального насилля з боку близьких людей

Київ • УНН

 • 16201 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. Близько 70 % українських дітей потерпають від сексуального насилля чи експлуатації з боку людей, яким довіряють, передає УНН з посиланням на Facebook прес-служби МВС України.

За даними наведеними заступником голови Національної поліції України Костянтином Бушуєвим, 70 відсотків дітей потерпають від сексуального насилля чи експлуатації з боку людей, які входять до кола довіри дитини.

"Крім того, в середньому близько 25 дітей щодня залишають помешкання, а також 1511 дітей стали жертвами тяжких та особливо тяжких злочинів", - зазначив статистичні дані К.Бушуєв.

Він додав, що серед злочинів – 73 вбивства та 164 факти зґвалтувань або насильницького задоволення статевої пристрасті неприродним шляхом.

Як повідомляв УНН, за статистикою 83% постраждалих від насильства в сім'ї це жінки, 11% чоловіків та 6% дітей.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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