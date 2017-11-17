В Україні близько 70% дітей потерпають від сексуального насилля з боку близьких людей

За даними наведеними заступником голови Національної поліції України Костянтином Бушуєвим, 70 відсотків дітей потерпають від сексуального насилля чи експлуатації з боку людей, які входять до кола довіри дитини.

"Крім того, в середньому близько 25 дітей щодня залишають помешкання, а також 1511 дітей стали жертвами тяжких та особливо тяжких злочинів", - зазначив статистичні дані К.Бушуєв.

Він додав, що серед злочинів – 73 вбивства та 164 факти зґвалтувань або насильницького задоволення статевої пристрасті неприродним шляхом.

Як повідомляв УНН, за статистикою 83% постраждалих від насильства в сім'ї це жінки, 11% чоловіків та 6% дітей.