В Україні близько 70% дітей потерпають від сексуального насилля з боку близьких людей
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Близько 70 % українських дітей потерпають від сексуального насилля чи експлуатації з боку людей, яким довіряють, передає УНН з посиланням на Facebook прес-служби МВС України.
За даними наведеними заступником голови Національної поліції України Костянтином Бушуєвим, 70 відсотків дітей потерпають від сексуального насилля чи експлуатації з боку людей, які входять до кола довіри дитини.
"Крім того, в середньому близько 25 дітей щодня залишають помешкання, а також 1511 дітей стали жертвами тяжких та особливо тяжких злочинів", - зазначив статистичні дані К.Бушуєв.
Він додав, що серед злочинів – 73 вбивства та 164 факти зґвалтувань або насильницького задоволення статевої пристрасті неприродним шляхом.
Як повідомляв УНН, за статистикою 83% постраждалих від насильства в сім'ї це жінки, 11% чоловіків та 6% дітей.