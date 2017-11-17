В Украине около 70% детей страдают от сексуального насилия со стороны близких людей

По данным приведенным заместителем председателя Национальной полиции Украины Константином Бушуевым, 70 процентов детей страдают от сексуального насилия или эксплуатации со стороны людей, которые входят в круг доверия ребенка.

"Кроме того, в среднем около 25 детей ежедневно оставляют помещения, а также 1511 детей стали жертвами тяжких и особо тяжких преступлений", - отметил статистические данные К.Бушуев.

Он добавил, что среди преступлений - 73 убийства и 164 факта изнасилований или насильственного удовлетворения половой страсти неестественным путем.

Как сообщал УНН, по статистике 83% пострадавших от насилия в семье это женщины, 11% мужчин и 6% детей.