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У 83% випадків насилля в сім'ї жертвами є жінки - МВС

У 83% випадків насилля в сім'ї жертвами є жінки - МВС

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 листопада. УНН. За статистикою 83% постраждалих від насильства в сім'ї це жінки, 11% чоловіків та 6% дітей. Про це заявила заступник міністра внутрішніх справ України з європейської інтеграції Анастасія Дєєва на Презентації результатів чотирьох місяців роботи пілотних мобільних груп з протидії домашньому насильству "Поліна", передає УНН.

За період роботи поліцейської мережі протидії домашньому насильству "Поліна", яка почала свою роботу з 12 червня 2017 року, надійшло майже 1,5 звернень з приводу вчинення насильства у сім'ї.

"За більш ніж 4 місяці роботи Поліни до територіальних підрозділів поліції надійшло 1451 звернення з приводу винення насильства в сім'ї. На ці виклики було здійснено 1411 виїздів мобільних груп, в 91 з яких брали участь працівники соціальних служб," - сказала А.Дєєва.

Зокрема, на презентації зазначили, що зі 100% проявів насилля в сім'ї у 83% жертвами стають саме жінки, у 11% чоловіки, а в 6% діти.

Вона додала, що за результатами роботи було складено 419 адміністративних протоколів та внесено 186 офіційних попереджень, проведено 363 профілактичні бесіди та прийнято 480 заяв від потерпілих.

Крім того, вона повідомила, що було порушено 22 кримінальні справи проти кривдників, які вчинили насильство в сім'ї.

Зокрема, "Поліна" працює у Малиновському районі Одеси, місті Сєвєродонецьк Луганської області та дарницькому районі Києва.

Виходячи із статистики, сьогодні є всі підстави для масштабування проекту ще на три локації - у Новокодацькому районі м.Дніпро, Суворівському районі Одеси та Лівобережному районі Маріуполя.

Також протягом першого кварталу 2018 року "Поліна" запрацює в Києві, Львові та Хмельницькому.

Нагадаємо, на сьогодні в Україні близько 60% жінок регулярно страждають від фізичного насильства.

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