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Близько 60% українських жінок страждають від фізичного насильства - МВС

Київ • УНН

 • 26076 перегляди

КИЇВ. 7 листопада. УНН. На сьогодні в Україні близько 60% жінок регулярно страждають від фізичного насильства. Про це на презентації результатів чотирьох місяців роботи пілотних мобільних груп по протидії домашньому насильству "Поліна" заявила заступник міністра внутрішніх справ України з європейської інтеграції Анастасія Дєєва, передає кореспондент УНН

"Близько 60% українських жінок страждають від фізичного насильства. Домашнє насильство - це злочин, але він підпадає під особливу категорію і потребує особливих підходів, так як у 85% випадків воно відбувається між інтимними партнерами, що мають емоційний зв'язок", - повідомила Дєєва.

За її словами, протягом 9 місяців поточного року до поліції звернулися майже 84 тис. громадян, "це лише 10% всіх випадків домашнього насилля".

Як повідомляв УНН, понад 150 тис. жінок щороку в Україні потерпають від насильства.

Українські Національні Новини

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