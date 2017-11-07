Близько 60% українських жінок страждають від фізичного насильства - МВС

"Близько 60% українських жінок страждають від фізичного насильства. Домашнє насильство - це злочин, але він підпадає під особливу категорію і потребує особливих підходів, так як у 85% випадків воно відбувається між інтимними партнерами, що мають емоційний зв'язок", - повідомила Дєєва.

За її словами, протягом 9 місяців поточного року до поліції звернулися майже 84 тис. громадян, "це лише 10% всіх випадків домашнього насилля".

Як повідомляв УНН, понад 150 тис. жінок щороку в Україні потерпають від насильства.