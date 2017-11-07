Около 60% украинских женщин страдают от физического насилия - МВД
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. На сегодня в Украине около 60% женщин регулярно страдают от физического насилия. Об этом на презентации результатов четырех месяцев работы пилотных мобильных групп по противодействию домашнему насилию "Полина" заявила заместитель министра внутренних дел Украины по европейской интеграции Анастасия Деева, передает корреспондент УНН.
"Около 60% украинских женщин страдают от физического насилия. Домашнее насилие - это преступление, но он подпадает под особую категорию и требует особых подходов, так как в 85% случаев оно происходит между интимными партнерами, имеющими эмоциональную связь", - сообщила Деева.
По ее словам, в течение 9 месяцев текущего года в полицию обратились почти 84 тыс. граждан, "это лишь 10% всех случаев домашнего насилия".
Как сообщал УНН, более 150 тыс. Женщин ежегодно в Украине страдают от насилия.