Около 60% украинских женщин страдают от физического насилия - МВД

"Около 60% украинских женщин страдают от физического насилия. Домашнее насилие - это преступление, но он подпадает под особую категорию и требует особых подходов, так как в 85% случаев оно происходит между интимными партнерами, имеющими эмоциональную связь", - сообщила Деева.

По ее словам, в течение 9 месяцев текущего года в полицию обратились почти 84 тыс. граждан, "это лишь 10% всех случаев домашнего насилия".

Как сообщал УНН, более 150 тыс. Женщин ежегодно в Украине страдают от насилия.