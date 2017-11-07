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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 35860 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 104036 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 94695 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 102074 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 101854 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 81882 просмотра

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Около 60% украинских женщин страдают от физического насилия - МВД

Около 60% украинских женщин страдают от физического насилия - МВД

Киев  •  УНН

 • 26053 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. На сегодня в Украине около 60% женщин регулярно страдают от физического насилия. Об этом на презентации результатов четырех месяцев работы пилотных мобильных групп по противодействию домашнему насилию "Полина" заявила заместитель министра внутренних дел Украины по европейской интеграции Анастасия Деева, передает корреспондент УНН.

"Около 60% украинских женщин страдают от физического насилия. Домашнее насилие - это преступление, но он подпадает под особую категорию и требует особых подходов, так как в 85% случаев оно происходит между интимными партнерами, имеющими эмоциональную связь", - сообщила Деева.

По ее словам, в течение 9 месяцев текущего года в полицию обратились почти 84 тыс. граждан, "это лишь 10% всех случаев домашнего насилия".

Как сообщал УНН, более 150 тыс. Женщин ежегодно в Украине страдают от насилия.

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