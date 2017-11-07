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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 60213 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 128522 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 107253 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 109812 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 108000 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 100874 просмотра

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11 марта, 06:59 • 102659 просмотра

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В 83% случаев насилия в семье жертвами являются женщины - МВД

В 83% случаев насилия в семье жертвами являются женщины - МВД

Киев  •  УНН

 • 15462 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. По статистике 83% пострадавших от насилия в семье это женщины, 11% мужчин и 6% детей. Об этом заявила заместитель министра внутренних дел Украины по европейской интеграции Анастасия Деева на презентации результатов четырех месяцев работы пилотных мобильных групп по противодействию домашнему насилию "Полина", передает УНН.

За период работы полицейской сети противодействию домашнему насилию "Полина", которая начала свою работу с 12 июня 2017 года, поступило почти 1,5 обращений по поводу совершения насилия в семье.

"За более чем 4 месяца работы Полины в территориальные подразделения полиции поступило 1451 обращение по поводу насилия в семье. На эти вызовы было осуществлено 1411 выездов мобильных групп, в 91 из которых принимали участие работники социальных служб", - сказала А.Деева.

В частности, на презентации отметили, что из 100% проявлений насилия в семье в 83% жертвами становятся именно женщины, в 11% мужчины, а в 6% дети.

Она добавила, что по результатам работы было составлено 419 административных протоколов и внесено 186 официальных предупреждений, проведено 363 профилактические беседы и принято 480 заявлений от пострадавших.

Кроме того, она сообщила, что было возбуждено 22 уголовных дела против обидчиков, которые совершили насилие в семье.

В частности, "Полина" работает в Малиновском районе Одессы, городе Северодонецк Луганской области и Дарницком районе Киева.

Исходя из статистики, сегодня есть все основания для масштабирования проекта еще на три локации - в Новокодацькому районе г.Днепр, Суворовском районе Одессы и Левобережном районе Мариуполя.

Также в течение первого квартала 2018 "Полина" заработает в Киеве, Львове и Хмельницком.

Напомним, сегодня в Украине около 60% женщин регулярно страдают от физического насилия.

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