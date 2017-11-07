В 83% случаев насилия в семье жертвами являются женщины - МВД

За период работы полицейской сети противодействию домашнему насилию "Полина", которая начала свою работу с 12 июня 2017 года, поступило почти 1,5 обращений по поводу совершения насилия в семье.

"За более чем 4 месяца работы Полины в территориальные подразделения полиции поступило 1451 обращение по поводу насилия в семье. На эти вызовы было осуществлено 1411 выездов мобильных групп, в 91 из которых принимали участие работники социальных служб", - сказала А.Деева.

В частности, на презентации отметили, что из 100% проявлений насилия в семье в 83% жертвами становятся именно женщины, в 11% мужчины, а в 6% дети.

Она добавила, что по результатам работы было составлено 419 административных протоколов и внесено 186 официальных предупреждений, проведено 363 профилактические беседы и принято 480 заявлений от пострадавших.

Кроме того, она сообщила, что было возбуждено 22 уголовных дела против обидчиков, которые совершили насилие в семье.

В частности, "Полина" работает в Малиновском районе Одессы, городе Северодонецк Луганской области и Дарницком районе Киева.

Исходя из статистики, сегодня есть все основания для масштабирования проекта еще на три локации - в Новокодацькому районе г.Днепр, Суворовском районе Одессы и Левобережном районе Мариуполя.

Также в течение первого квартала 2018 "Полина" заработает в Киеве, Львове и Хмельницком.

Напомним, сегодня в Украине около 60% женщин регулярно страдают от физического насилия.