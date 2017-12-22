В результате насилия в Украине погибает 600 женщин в год
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. В Украине ежегодно погибает 600 женщин в результате насилия. Об этом говорится в исследовании "Экономическая стоимость насилия в отношении женщин в Украине" 2016-2017 годов, проведенного представительством UNFPA в Украине и "Украинским центром социальных реформ", сообщает УНН.
"600 женщин в год погибает в Украине в результате насилия", - говорится в материалах исследования.
Отмечается, что за эти смерти экономика страны теряет 1,5 млн долларов в год.
При этом, вследствие военных действий погибает 174 женщины в год.
Напомним, в Украине около 70% детей страдают от сексуального насилия со стороны близких людей.