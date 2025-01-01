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Должно быть как минимум три теруправления, а в штате около 150 человек: Решетилова об Офисе военного омбудсмена

Должно быть как минимум три теруправления, а в штате около 150 человек: Решетилова об Офисе военного омбудсмена

Киев  •  УНН

 • 5414 просмотра

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В каждом силовом ведомстве Украины планируют создать подразделение по защите прав человека. Офис военного омбудсмена будет иметь штат 150 человек и три территориальных управления.

Предполагаем, что в Офисе военного омбудсмена должно быть не менее трех территориальных управлений, штат должен быть около 150 человек в целом. Об этом сообщила Уполномоченный Президента по вопросам защиты прав военнослужащих и членов семей воинов Ольга Решетилова в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали 

Сначала Решетилова приоткрыла детали законопроекта о военном омбудсмене и отметила, что в документе прописывается, что в каждом ведомстве, например, в СБУ, Нацгвардии, должно быть создано подразделение, которое отвечает за права человека.

"Я убеждена и мы об этом пишем в законопроекте (о военном омбудсмене - ред.), что в каждом ведомстве должно быть создано также подразделение, которое отвечает за права человека. Так, как сейчас в министерстве обороны создано центральное управление защиты прав военнослужащих. Несмотря на то, что у них неукомплектованный до сих пор штат, несмотря на все проблемы, они показали свою эффективность. Я убеждена, что такие же подразделения должны быть в Нацгвардии, ГПСУ, СБУ и т.д. для того, чтобы дать им возможность внутренне решить свои проблемы", - сказала Решетилова.

Она объяснила, что какая-то часть жалоб, какая-то часть проблемных вопросов будет поступать в такие подразделения.

Если они будут недейственными и неэффективными, тогда включается Офис военного омбудсмена. Наиболее сложные и резонансные вопросы - это задача Офиса. Плюс мы предполагаем, что у Офиса должно быть не менее трех территориальных управлений, это взаимодействие с воинскими частями на местах, а возможно с местными властями для решения каких-то проблем с местными правоохранительными органами. Я думаю, что ориентировочно штат должен быть около 150 человек в целом. Я думаю, что это реалистичная цифра 

- заявила Решетилова.

Дополнение

Решетилова сообщала, что сейчас задачей №1 - это принятие законопроекта о военном омбудсмене. По ее словам, буквально в ближайшие дни уже окончательная версия будет представлена Президенту.

30 декабря 2024 года Президент Украины Владимир Зеленский назначил первого военного омбудсмена Ольгу Решетилову. Сейчас ее официальная должность называется - уполномоченная Президента Украины по вопросам защиты прав военнослужащих и членов семей воинов.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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