В Україні досі неналагоджена система збору ДНК військових при вступі на службу: військовий омбудсмен окреслила пріоритети в роботі

В Україні робота щодо забору зразків ДНК під час вступу на військову службу не налагоджена. Про це повідомила уповноважена Президента з питань захисту прав військовослужбовців та членів сімей воїнів Ольга Решетилова в ефірі телемарафону, передає УНН.

Завданням №1 за її словами, є прийняття законопроєкту про військового омбудсмена.

"Зараз в мене дуже координаційна роль... Ми над ним працювали й раніше, я входила до робочої групи, яка створена на базі Міністерства оборони. Він вже практично фіналізований. Я думаю, що буквально найближчими днями вже остаточна версія буде представлена Президенту. Тому завдання №1 - це прийняття законопроєкту, тому що поки що хоч й мене називають військовою омбудсменкою, насправді я ним не є, тому що в Україні немає закону про військового омбудсмена. Наразі я Уповноважена Президента", - розповіла Решетилова.

Другою задачею, за словами Решетилової, стане вирішення цілої низки нагальних питань.

"Задача №2 - це вирішення найбільш нагальних питань. Відразу після мого призначення, я отримала величезну кількість скарг на які необхідно реагувати й ми вже над цим працюємо. Є скарги індивідуального характеру, а є більш загальні проблеми, які потребують системного вирішення. Наприклад, забір аналізу ДНК під час вступу на військову службу. Про це є відповідні нормативні акти, проте сама задача ще не виконана й в системі ця робота не налагоджена", - сказала Решетилова.

Доповнення

30 грудня 2024 року Президент України Володимир Зеленський призначив першого військового омбудсмена Ольгу Решетилову. Наразі її офіційна посада називається - уповноважена Президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів сімей воїнів.

Контекст

Заступник міністра внутрішніх справ Ігор Бондаренко повідомляв у 2022 році, що на період воєнного стану військові та правоохоронці повинні будуть здати свої ДНК дані.