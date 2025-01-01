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В Украине до сих пор не отлажена система сбора ДНК военных при поступлении на службу: военный омбудсмен обозначила приоритеты в работе

В Украине до сих пор не отлажена система сбора ДНК военных при поступлении на службу: военный омбудсмен обозначила приоритеты в работе

Киев  •  УНН

 • 4140 просмотра

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Уполномоченная президента Ольга Решетилова заявила об отсутствии отлаженной системы забора ДНК при поступлении на военную службу. Она также сообщила о подготовке законопроекта о военном омбудсмене.

В Украине работа по забору  образцов ДНК при поступлении на военную службу не налажена. Об этом сообщила уполномоченная Президента по вопросам защиты прав военнослужащих и членов семей воинов Ольга Решетилова в эфире телемарафона, передает УНН.

Задачей №1 по ее словам, является принятие законопроекта о военном омбудсмене.

"Сейчас у меня очень координационная роль... Мы над ним работали и раньше, я входила в рабочую группу, которая создана на базе Министерства обороны. Он уже практически финализирован. Я думаю, что буквально в ближайшие дни уже окончательная версия будет представлена Президенту. Поэтому задача №1 - это принятие законопроекта, потому что пока хоть и меня называют военным омбудсменом, на самом деле я им не являюсь, потому что в Украине нет закона о военном омбудсмене. Сейчас я Уполномоченная Президента", - рассказала Решетилова.

Второй задачей, по словам Решетиловой, станет решение целого ряда насущных вопросов.

"Задача №2 - это решение наиболее насущных вопросов. Сразу после моего назначения, я получила огромное количество жалоб на которые необходимо реагировать и мы уже над этим работаем. Есть жалобы индивидуального характера, а есть более общие проблемы, которые требуют системного решения. Например, забор анализа ДНК при поступлении на военную службу. Об этом есть соответствующие нормативные акты, однако сама задача еще не выполнена и в системе эта работа не налажена", - сказала Решетилова.

Дополнение

30 декабря 2024 года  Президент Украины Владимир Зеленский назначил первого военного омбудсмена Ольгу Решетилову. Сейчас ее официальная должность называется -  уполномоченная Президента Украины по вопросам защиты прав военнослужащих и членов семей воинов.

Контекст

Заместитель министра внутренних дел Игорь Бондаренко сообщал в 2022 году, что на период военного положения военные и правоохранители должны будут сдать свои ДНК данные.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
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volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
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