Має бути щонайменше три теруправління, а у штаті близько 150 людей: Решетилова про Офіс військового омбудсмена

Передбачаємо, що в Офісу військового омбудсмена має бути щонайменше три територіальних управління, штат має бути близько 150 людей загалом. Про це повідомила Уповноважена Президента з питань захисту прав військовослужбовців та членів сімей воїнів Ольга Решетилова в ефірі телемарафону, передає УНН.

Деталі

Спершу Решетилова привідкрила деталі законопроєкту про військового омбудсмена і зазначила, що у документі прописується, що в кожному відомстві, наприклад, в СБУ, Нацгвардії, має бути створений підрозділ, який відповідає за права людини.

"Я переконана й ми про це пишемо в законопроєкті (про військового омбудсмена - ред.), що в кожному відомстві має бути створений також підрозділ, який відповідає за права людини. Так, як зараз в міністерстві оборони створено центральне управління захисту прав військовослужбовців. Попри те, що в них неукомплектований досі штат, попри всі проблеми вони показали свою ефективність. Я переконана, що такі самі підрозділи мають бути у Нацгвардії, ДПСУ, СБУ тощо для того, щоб дати їм можливість внутрішньо вирішити свої проблеми", - сказала Решетилова.

Вона пояснила, що якась частина скарг, якась частина проблемних питань буде надходити в такі підрозділи.

Якщо вони будуть недієвими та неефективними, тоді включається Офіс військового омбудсмена. Найбільш складні та резонансні питання - це задача Офісу. Плюс ми передбачаємо, що в Офісу має бути щонайменше три територіальних управління, це взаємодія з військовими частинами на місцях, а можливо з місцевою владою для вирішення якихось проблем з місцевими правоохоронними органами. Я думаю, що орієнтовно штат має бути близько 150 людей загалом. Я думаю, що це реалістична цифра