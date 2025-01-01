Має бути щонайменше три теруправління, а у штаті близько 150 людей: Решетилова про Офіс військового омбудсмена
Київ • УНН
У кожному силовому відомстві України планують створити підрозділ із захисту прав людини. Офіс військового омбудсмена матиме штат 150 осіб та три територіальних управління.
Передбачаємо, що в Офісу військового омбудсмена має бути щонайменше три територіальних управління, штат має бути близько 150 людей загалом. Про це повідомила Уповноважена Президента з питань захисту прав військовослужбовців та членів сімей воїнів Ольга Решетилова в ефірі телемарафону, передає УНН.
Деталі
Спершу Решетилова привідкрила деталі законопроєкту про військового омбудсмена і зазначила, що у документі прописується, що в кожному відомстві, наприклад, в СБУ, Нацгвардії, має бути створений підрозділ, який відповідає за права людини.
"Я переконана й ми про це пишемо в законопроєкті (про військового омбудсмена - ред.), що в кожному відомстві має бути створений також підрозділ, який відповідає за права людини. Так, як зараз в міністерстві оборони створено центральне управління захисту прав військовослужбовців. Попри те, що в них неукомплектований досі штат, попри всі проблеми вони показали свою ефективність. Я переконана, що такі самі підрозділи мають бути у Нацгвардії, ДПСУ, СБУ тощо для того, щоб дати їм можливість внутрішньо вирішити свої проблеми", - сказала Решетилова.
Вона пояснила, що якась частина скарг, якась частина проблемних питань буде надходити в такі підрозділи.
Якщо вони будуть недієвими та неефективними, тоді включається Офіс військового омбудсмена. Найбільш складні та резонансні питання - це задача Офісу. Плюс ми передбачаємо, що в Офісу має бути щонайменше три територіальних управління, це взаємодія з військовими частинами на місцях, а можливо з місцевою владою для вирішення якихось проблем з місцевими правоохоронними органами. Я думаю, що орієнтовно штат має бути близько 150 людей загалом. Я думаю, що це реалістична цифра
Доповнення
Решетилова повідомляла, що наразі завданням №1 - це прийняття законопроєкту про військового омбудсмена. За її словами, буквально найближчими днями вже остаточна версія буде представлена Президенту.
30 грудня 2024 року Президент України Володимир Зеленський призначив першого військового омбудсмена Ольгу Решетилову. Наразі її офіційна посада називається - уповноважена Президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів сімей воїнів.